Raydan Çıkan Akaryakıt Tankerleri Kurtarılıyor
12 dakika önce
Raydan çıkan akaryakıt tankerleri kurtarılıyorANKARA - Ankara Sincan'da raydan çıkarak yan yatan akaryakıt treninin vagonlarından ikin tanesi kurtarıldı.
Raydan çıkan akaryakıt tankerleri kurtarılıyor
ANKARA - Ankara Sincan
'da raydan çıkarak yan yatan akaryakıt treninin vagonlarından ikin tanesi kurtarıldı. Kocaeli
'den Kırıkkale
'ye giden mazot taşıyan akaryakıt treni, Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkmış, kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı. Yük trenindeki akaryakıtın tehlike arz etmesi nedeniyle çevre güvenlik önlemleri alındıktan sonra tahliye işlemine hızlı bir şekilde başladı.
TCDD'ye ait ekipler gün boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarda vagonlarda iki tanesini kurtardı. Çalışmalar devam ederken TCDD'den olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Geriye kalan 2 yük vagonu ve lokomotifin kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:32 Kaynak: İHA
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