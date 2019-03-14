Son Dakika Haberleri: Raydan Çıkan Akaryakıt Tankerleri Kurtarılıyor

Raydan Çıkan Akaryakıt Tankerleri Kurtarılıyor

12 dakika önce

Raydan çıkan akaryakıt tankerleri kurtarılıyorANKARA - Ankara Sincan'da raydan çıkarak yan yatan akaryakıt treninin vagonlarından ikin tanesi kurtarıldı.

Raydan çıkan akaryakıt tankerleri kurtarılıyor

ANKARA - Ankara Sincan'da raydan çıkarak yan yatan akaryakıt treninin vagonlarından ikin tanesi kurtarıldı.
Kocaeli'den Kırıkkale'ye giden mazot taşıyan akaryakıt treni, Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkmış, kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı. Yük trenindeki akaryakıtın tehlike arz etmesi nedeniyle çevre güvenlik önlemleri alındıktan sonra tahliye işlemine hızlı bir şekilde başladı.
TCDD'ye ait ekipler gün boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarda vagonlarda iki tanesini kurtardı. Çalışmalar devam ederken TCDD'den olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Geriye kalan 2 yük vagonu ve lokomotifin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:32 Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Özhaseki'nin Sürpriz "Plaj Projesi" ile Başkent Mavi Şehir Olacak Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek

Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 19:44:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Raydan Çıkan Akaryakıt Tankerleri Kurtarılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]