Raydan çıkan boş tren hatta yerleştirildi (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Raydan çıkan boş tren hatta yerleştirildi (6) - Son Dakika

Raydan çıkan boş tren hatta yerleştirildi (6)

6 saat önce

Ankara Garı'ndan bakım için atölyeye giderken raydan çıkan boş trenin lokomotifi ve jeneratör vagonu hatta yerleştirildi.

Ankara Garı'ndan bakım için atölyeye giderken raydan çıkan boş trenin lokomotifi ve jeneratör vagonu hatta yerleştirildi.

Bakım için Marşandiz'deki atölyeye giden makinist Mehmet G. ve Şahin B. yönetimindeki boş trenin lokomotifi ve jeneratör vagonunun raydan çıkması sonucu kapanan demir yolu hattının açılması için çalışmalar sürüyor.

TCDD ekipleri, jeneratör vagonu ve lokomotifi vinç yardımıyla raylara yerleştirdi.

Hasar gören rayların onarımı için çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer, hattın kısa süre içinde açılacağını bildirdi.

Raydan çıkan boş tren hatta yerleştirildi (6)

Marşandiz, Makinist, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:43 Kaynak: AA
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