Raydan çıkan tren çekicisi devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Raydan çıkan tren çekicisi devrildi: 3 yaralı

7 saat önce

Kırıkkale'de hızlı tren inşaatına beton blokları taşıyan tren çekicisi, raydan çıkarak devrildi.

Raydan çıkan tren çekicisi devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de hızlı tren inşaatına beton blokları taşıyan tren çekicisi, raydan çıkarak devrildi. Kazada 3 işçi yaralandı.


Kaza, Balışeyh ilçesi Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızlı tren inşaatı için traves beton blokları taşıyan Suat A. (39) idaresindeki 06 FG 4607 plakalı çekici, raydan çıkarak 50 metre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada sürücü Suat A. (39) ile işçilerden Vasfi C. (37) ve İbrahim Y. (40) yaralandı. Devrilen çekicinin içinde sıkışan işçiler, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Vasfi C., buradan Ankara'ya sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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