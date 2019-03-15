Raydan çıkan tren kaldırıldı, makinistler serbest bırakıldı
1 saat önce
Ankara'da raydan çıkan akaryakıt yüklü tren olay yerinden kaldırıldı.
Ankara
'da raydan çıkan akaryakıt yüklü tren olay yerinden kaldırıldı. Hasar gören rayların onarılmasının ardından hatta seferlere yeniden başlanacak. Bu arada gözaltına alınan makinistler serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:30
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