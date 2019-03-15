Son Dakika Haberleri: Raydan çıkan tren kaldırıldı, makinistler serbest bırakıldı

Raydan çıkan tren kaldırıldı, makinistler serbest bırakıldı

1 saat önce

Ankara'da raydan çıkan akaryakıt yüklü tren olay yerinden kaldırıldı.

Raydan çıkan tren kaldırıldı, makinistler serbest bırakıldı, System.String[]
Ankara'da raydan çıkan akaryakıt yüklü tren olay yerinden kaldırıldı. Hasar gören rayların onarılmasının ardından hatta seferlere yeniden başlanacak. Bu arada gözaltına alınan makinistler serbest bırakıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:30 

Ankara, Ekonomi
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