Son Dakika Haberleri: Raydan Çıkan Tren Olay Yerinden Uzaklaştırıldı

Raydan Çıkan Tren Olay Yerinden Uzaklaştırıldı

48 dakika önce

Ankara'da raydan çıkarak yan devrilen akaryakıt yüklü tren, TCDD ekiplerinin çalışmaları sonucu raylara oturtuldu.

Raydan Çıkan Tren Olay Yerinden Uzaklaştırıldı, System.String[]
Ankara'da raydan çıkarak yan devrilen akaryakıt yüklü tren, TCDD ekiplerinin çalışmaları sonucu raylara oturtuldu. Olay mahallinin 200 metre ilerisine çekilen lokomotif ve vagonları hangara götürülmeyi bekliyor. Dün gece yarısı Ankara'nın Sincan İlçesi Çağlayan Altgeçidi mevkiinde raydan çıkan akaryakıt dolu tankerleri taşıyan yük treni, TCDD ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu devrildiği yerden kurtarılarak tekrar raylara oturtuldu. İzmit- Ankara hattında seyir halinde olan yük treni Sincan'dan geçişi sırasında lokomotifi ve 5 vagonunun raydan çıkması sonucu kapanan demir yolu hattının açılma çalışmaları gün boyu devam etti. TCDD'ye bağlı ekipler, yoğun çalışmalar sonucu raydan çıkan trenin vagonlarında bulunan akaryakıt dolu tankerlerin içerisindeki mazotu boşaltarak olay yerinden uzaklaştırdı. Hasar gören rayların onarım çalışmalarını sürdüren ekipler, hattın gün içerisinde açılmasını bekliyor. Meydana gelen kaza sonucu iptal edilen bölgesel seferler kısa süre sonra tekrar başlatıldı. Başkentray ve Yeni Hızlı Tren (YHT) seferleri, diğer raylardan gerçekleştiriliyor. Bölgesel tren seferleri normale döndü.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, Güncel
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