Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı - Son Dakika

Sivas'ta yük treni raydan çıktı, son vagonun bir kısmı Sivas- Ankara karayolunda kaldı.

Sivas'ta çimento fabrikasından yük olan tren raydan çıktı. Trenin son vagonu kısmen Sivas-Ankara karayolunda kaldı. Yolun kapanmamış olması ulaşımda aksamaya neden olmadı. Trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 1.5 saatlik uğraşının sonunda yük treni yeniden raylara oturtuldu.

(Demet Karakuş - Volkan Kaplan/ İHA)