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Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı - Son Dakika

Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı

16.02.2022 12:53
Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı

Sivas'ta yük treni raydan çıktı, son vagonun bir kısmı Sivas-Ankara karayolunda kaldı.

Sivas'ta yük treni raydan çıktı, son vagonun bir kısmı Sivas- Ankara karayolunda kaldı.

Sivas'ta çimento fabrikasından yük olan tren raydan çıktı. Trenin son vagonu kısmen Sivas-Ankara karayolunda kaldı. Yolun kapanmamış olması ulaşımda aksamaya neden olmadı. Trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 1.5 saatlik uğraşının sonunda yük treni yeniden raylara oturtuldu.

(Demet Karakuş - Volkan Kaplan/ İHA)

Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı
Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı
Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı
Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı

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Ankara, Sivas, Tren, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı - Son Dakika


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