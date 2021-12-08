"Rayiha" sergisi yıl sonuna kadar açık kalacak - Son Dakika

Geleneksel sanatlar alanında faaliyet gösteren Rayiha Sanat Grubu'nun hazırladığı "Rayiha" sergisi, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde açıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini söyledi. Kartoğlu, sergideki eserleri çok beğendiğini ifade ederek, serginin hayırlı olmasını temenni etti.

Sergide, "Samimiyet ve içtenlik" teması altında eserlerini üreten sanatçılar Meryem Beğen, Nur Baybara, Hilal Güneş, Merve Şentürk, Tuba Karakaş ve Hatice Öztürk'ün 63 eseri yer alıyor.

Ebru, tezhip, minyatür ve hat sanatı eserlerinden oluşan ve güzel koku anlamına gelen "Rayiha" adı verilen sergi, 31 Aralık'a kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacak.