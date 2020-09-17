Raylara atlayan Iraklı genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Raylara atlayan Iraklı genç hayatını kaybetti
İSTANBUL - Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan Irak uyruklu Zeynel Abidin A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan kişinin kimliği belli oldu. 26 yaşındaki gencin Irak vatandaşı Zeynel Abidin A. olduğu öğrenildi. İntihar girişiminin ardından sağlık ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:45 - Kaynak: İHA
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