Son Dakika Haberleri: - Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa - Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

- Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

15 dakika önce

- Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybettiANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde iddiaya göre dengesini kaybedip tren raylarına düşen bir kadın, trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

- Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde iddiaya göre dengesini kaybedip tren raylarına düşen bir kadın, trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın hemzemin geçitten geçtiği sırada, iddiaya göre dengesini kaybedip tren raylarının üzerine düştü. Raylara düşen kişi, o sırada ray üzerinde seyreden ve Polatlı'dan Eskişehir istikametine giden yolcu treninin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de raylara düşen kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

- Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Polatlı, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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