Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak demir yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sarıkamış ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle Topdağı'ndan kopan kaya parçaları tren raylarına düştü.

Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı - Son Dakika

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