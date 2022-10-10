Raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı - Son Dakika
Üye Girişi

Raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

10.10.2022 12:08

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları, tren seferlerinde aksamalara neden oldu.

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları, tren seferlerinde aksamalara neden oldu.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak demir yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sarıkamış ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle Topdağı'ndan kopan kaya parçaları tren raylarına düştü.

Gürcistan'dan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu kullanarak geldiği Kars'tan hareket eden tren, Topdağı mevkisinde yola düşen kaya parçalarına çarptı. Trende hasar oluşurken seferler durduruldu.

Hasarın oluştuğu yük treni, Sarıkamış Tren İstasyonu'na çekildi. TCDD görevlilerince raylardaki taşların temizlenmesiyle, yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kars- Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treni de 2 saat gecikmeyle hareket etti.

YORUMLAR
500
Kars haberleri: Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı Kars haberleri: Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı Doğu Ekspresi'ne kaya engeli Doğu Ekspresi'ne kaya engeli
Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:29 Suudi patrondan akılalmaz işkence! Yeni doğum yapan kadına köpekleri emzirtti
12:18 Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede
12:18 Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı
11:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı
11:36 Milyonları ilgilendiren kanun teklifinin detayları ve görüşüleceği gün belli oldu
11:25 Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı
11:13 Giydiği elbisesi tiye alan Tansu Dayan'dan Ezgi Mola'dan gülümseten yanıt
11:02 "Doktorları boşuna dövmüyorlar" sözleri nedeniyle bağış yapmak zorunda kaldı
10:58 Demir yolunun karşısına geçmek isterken ten çarptı! Feci şekilde can verdi
10:57 Haftanın ilk gününde metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 12:37:21. #1.12#
SON DAKİKA: Raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement