Ankara'da raylara düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Ankara'da raylara düşen kişi kurtarıldı

16.10.2022 11:42

Ankara'da tren beklerken dengesini kaybederek raylara düşen 1 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ankara'da tren beklerken dengesini kaybederek raylara düşen 1 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. İstasyona giriş yapan tren ise, kişinin düştüğü yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu. O anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde Başkentray'ın Sincan İstasyonu'nda meydana gelen olayda, Kayaş yönüne gidecek treni peronda bekleyen 1 kişi, dengesini kaybedip raya düştü ve 2 metre yüksekte bulunan platforma geri çıkamadı. Perondaki diğer yolcular, düşen kişiye yardım etti. Bu sırada istasyona giriş yapan tren, görevlilerin makinisti uyarmasıyla, düşen kişinin bulunduğu yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu. Düşen kişi yukarıya alınırken, tren seferine devam etti.

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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da raylara düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da raylara düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
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