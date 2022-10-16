RAYLARA DÜŞTÜ; TREN 3 METRE KALA DURDURULDU - Son Dakika
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RAYLARA DÜŞTÜ; TREN 3 METRE KALA DURDURULDU

16.10.2022 18:22
RAYLARA DÜŞTÜ; TREN 3 METRE KALA DURDURULDU

ANKARA'da tren beklerken dengesini kaybederek raylara düşen 1 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

ANKARA'da tren beklerken dengesini kaybederek raylara düşen 1 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. İstasyona giriş yapan tren ise, kişinin düştüğü yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu. O anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Başkentray'ın Sincan İstasyonu'nda meydana geldi. Kayaş yönüne gidecek treni peronda bekleyen 1 kişi, dengesini kaybedip raya düştü ve 2 metre yüksekte bulunan platforma geri çıkamadı. Perondaki diğer yolcular, düşen kişiye yardım etti. Bu sırada istasyona giriş yapan tren, görevlilerin makinisti uyarmasıyla, düşen kişinin bulunduğu yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu. Düşen kişi yukarıya alınırken, tren seferine devam etti. (DHA)

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Kaynak: DHA

Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RAYLARA DÜŞTÜ; TREN 3 METRE KALA DURDURULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: RAYLARA DÜŞTÜ; TREN 3 METRE KALA DURDURULDU - Son Dakika
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