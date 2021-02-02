Raylarda bayılan kadını fark ederek ezilmekten kurtaran vatman ödüllendirildi - Son Dakika

Raylarda bayılan kadını fark ederek ezilmekten kurtaran vatman ödüllendirildi

02.02.2021 10:12

Raylarda bayılan kadını fark ederek ezilmekten kurtaran vatman ödüllendirildi Samsun'da raylarda baygın yatan vatandaşı dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtaran 33 yaşındaki vatman Merve Yıldız Öker, davranışı dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir...

Raylarda bayılan kadını fark ederek ezilmekten kurtaran vatman ödüllendirildi

SAMSUN - Samsun'da raylarda baygın yatan vatandaşı dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtaran 33 yaşındaki vatman Merve Yıldız Öker, davranışı dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından ödüllendirildi.

Atakum ilçesinde bulunan Türk-İş İstasyonu'nda meydana gelen olayda, bir yolcu tramvay beklerken fenalaşarak rayların üzerine düştü. O sırada, seferini tamamlayarak tramvayı depoya götüren vatman Merve Yıldız Öker, raylarda bir şey olduğunu fark etti. İstasyona yaklaştığında raylarda yatanın bir kadın olduğunu gören Aker, hemen tramvayı durdurarak kadının yardımına koştu. Vatman, kadının yanına giderek 112'ye haber verdi. Akabinde bayılan kişiyi bir yayanın yardımıyla raylardan taşıyarak güvenli bir yere götüren kadın vatman, hem hemcinsi hem de adaşı olan kadının hayatını kurtardı. Ambulans gelene kadar bayılan kişinin yanında bekleyen ve ilk müdahaleyi yapan vatman, dikkatiyle takdir topladı. Bu anlar ise raylı sistemin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilmişti.

Büyükşehir'den dikkatli vatmana teşekkür hediyesi

Kadın vatmanın büyük takdir toplayan davranışına Samsun Büyükşehir Belediyesi duyarsız kalmadı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SAMULAŞ A.Ş.'de 4,5 yıldır vatmanlık yapan Merve Yıldız Öker'i SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ile makamında ağırlayarak, yaptığı duyarlı davranıştan dolayı tebrik etti. Öker'e kitap ve maket Bandırma Vapuru hediye eden Başkan Mustafa Demir, vatmana, "Dikkatin sayesinde bir vatandaşın hayatını kurtardın. Siz zaten gözleriniz ile devamlı teyakkuz halindesiniz. Gözlerinizi raylardan ayırmıyorsunuz. Sizin nezdinizde tüm vatmanlarımızı kutlarız, başarılarının devamını dileriz" dedi.

Personellerinin böyle halkın gönlüne dokunan olayların içinde yer almasının kendilerini memnun ettiğini belirten Demir, "Hayatını kurtarılan kadının sağlık durumunun da iyi olması, bizim açımızdan ayrı bir sevinç kaynağı" diye konuştu.

"Baygın kadını tek başıma raydan kaldırmaya gücüm yetmedi"

Yaşadığı olayı anlatan kadın vatman Merve Yıldız Öker, "Akşam 21.30 sıralarında seferini tamamlayan 5512 numaralı trenim ile Rektörlük İstasyonu'ndan depoya doğru yola çıktım. Türk-İş İstasyonu'na yaklaştığımda raylar üzerinde bir şey olduğunu fark ettim. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Kontrollü bir şekilde yaklaştığımda raylara bayılmış bir kadın olduğunu fark ettim. Öncelikle telsiz ile kontrol merkezine anonsumu geçtim. Daha sonrasında telefonla irtibat kurarak, yardım için kabinden ayrıldım. Yerde yatan kadının yanına vardığımda bilinci yerinde değildi. İlk olarak 112'yi arayarak ambulans talep ettim. Sonrasında kendisini rahat bir pozisyona almaya çalıştım ama tek başına gücüm yetmediği için yoldan geçenlerden yardım istedim. Vatandaşların yardımıyla kadını platforma yatırdık. Platforma yatırdığımızda rahat nefes almaya başladı ve biraz kendine geldi. Herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığını sordum. Biraz bilgi edindikten sonra kendisine gerekli ilk müdahaleleri yaptım" şeklinde konuştu.

"Raylarda yatan kadını görünce önce korktum sonra da yardımına koştum"

Trende tek olduğu için raylarda yatan kadını gördüğünde ilk başta korktuğunu ifade eden vatman Öker, şunları söyledi:

"Olay anında trende benden başka kimse yoktu. Servis dışı saatteydim ve kısıtlama saatleri başlamıştı. İstasyonda da yolcu bulunmuyordu. Güvenlik görevlilerinin de mesaisi bitmişti. Ben de tek başıma treni depoya götürüyordum. Olayın başında bir an tedirgin oldum. İlk kez başıma böyle bir olay geldiği için tedirgin yaklaştım ama kadının kendinde olmadığını görünce endişelenerek, yardıma koştum. O şekilde yaralıya müdahale ettim."

Olayda hayatı kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Merve Huntürk'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Huntürk'ün ailesinin vatman Merve Yıldız Aker'e sosyal medyadan ulaşarak, yaptığı davranıştan dolayı teşekkür ettiği de öğrenildi.

Raylarda bayılan kadını fark ederek ezilmekten kurtaran vatman ödüllendirildi
Raylarda bayılan kadını fark ederek ezilmekten kurtaran vatman ödüllendirildi
Raylarda bayılan kadını fark ederek ezilmekten kurtaran vatman ödüllendirildi
Raylarda bayılan kadını fark ederek ezilmekten kurtaran vatman ödüllendirildi

Mustafa Demir, Türk İş, Samsun, Aker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Raylarda bayılan kadını fark ederek ezilmekten kurtaran vatman ödüllendirildi - Son Dakika


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