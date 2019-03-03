Son Dakika Haberleri: Raylarda Kulaklıkla Müzik Dinlerken, Tren Çarptı

Raylarda Kulaklıkla Müzik Dinlerken, Tren Çarptı

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın yolcu treni, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek rayların üzerinde oturan Mücahit K.'ye (16) çarptı.

Raylarda Kulaklıkla Müzik Dinlerken, Tren Çarptı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın yolcu treni, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek rayların üzerinde oturan Mücahit K.'ye (16) çarptı. Yaralanan Mücahit K. hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara seferini yapan Güney Ekspresi, rayların üzerine oturup, kulağında kulaklık, müzik dinleyen Mücahit K.'ye çarptı. Raylardan kenara savrulan Mücahit K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mücahit K., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mücahit K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'KULAĞINDA KULAKLIK VARDI'

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, makinistin ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Kazaya şahit olan arkadaşları, Mücahit K.'nin kulağında kulaklık olduğu için gelen treni fark etmediğini söyledi.

Makinistin ifadesinin ardından tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:05 Kaynak: DHA

Huzurevleri Mahallesi, Diyarbakır, Güncel
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