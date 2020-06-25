Raylardan geçerken trenin altında kalarak öldü - Son Dakika

Kaza, öğle saatlerinde, Şahinali Mahallesi Yağdan mevkisinde meydana geldi. Raylardan yolun karşısına geçen Mehmet Koyuncu, gelen trenin altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Koyuncu'nun cansız bedeni, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Koyuncu'nun görme kaybı yaşadığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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