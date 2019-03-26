Son Dakika Haberleri: Raylardan Yolun Karşısına Geçmek İsterken Trenin Çarpmasıyla Öldü

Raylardan Yolun Karşısına Geçmek İsterken Trenin Çarpmasıyla Öldü

26 dakika önce

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, rayların üzerinden yolun karşısına geçmek isterken, İZBAN treninin çarptığı emekli Ahmet Şenyüz (70), hayatını kaybetti.

Raylardan Yolun Karşısına Geçmek İsterken Trenin Çarpmasıyla Öldü, System.String[]
İZMİR'in Çiğli ilçesinde, rayların üzerinden yolun karşısına geçmek isterken, İZBAN treninin çarptığı emekli Ahmet Şenyüz (70), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, İZBAN Egekent İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Emekli olduğu belirtilen Ahmet Şenyüz, İZBAN'ın Egekent İstasyonu yakınlarında, demir yolundan karşıya geçmek istedi. Rayların üzerinden yürüyen Şenyüz'e, makinisti Çiğli'den Menemen yönüne giden İZBAN treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan adamı görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ahmet Şenyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şenyüz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle İZBAN seferleri bir süre aksadı. Başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince emniyete götürülen ve ismi öğrenilemeyen İZBAN treninin makinisti, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:47 Kaynak: DHA

Çiğli, İzmir, Güncel
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