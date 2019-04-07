Rayları Çalan Hırsızlar Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'de tren raylarını çalan hırsızları jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.
Balıkesir
'de tren raylarını çalan hırsızları jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Kepsut
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi
'nde şüphelendikleri 43 plakalı araçta bulunan A.S. ve T.D.'nin çelişkili beyanları üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli araçta arama yaptı. Arama sonucunda şahısların, demiryollarına ait 3 ton tren rayını sanayi tüpü ile parçalayarak yükledikleri görüldü. Araçta bulunan tren rayları, bu demirleri kesmekte kullanılan oksijen tüpü, başlığı, demir kesme makasına muhafaza edilmek üzere el konuldu. Jandarma ekipleri araç içerisinde A.S. ve T.D.'nin kimlik sorgulamasında A.S.'nin "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan arama kaydı olduğunu tespit etti. Jandarma ayrıca 43 plakalı aracın sürücüsü T.D.'ye bin 110 lira para cezası ve araca 18 trafikten men cezası uyguladılar. A.S. ve T.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:22 Kaynak: İHA
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