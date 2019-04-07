Son Dakika Haberleri: Rayları Çalan Hırsızlar Yakalandı

Rayları Çalan Hırsızlar Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'de tren raylarını çalan hırsızları jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.

Rayları Çalan Hırsızlar Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de tren raylarını çalan hırsızları jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde şüphelendikleri 43 plakalı araçta bulunan A.S. ve T.D.'nin çelişkili beyanları üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli araçta arama yaptı. Arama sonucunda şahısların, demiryollarına ait 3 ton tren rayını sanayi tüpü ile parçalayarak yükledikleri görüldü. Araçta bulunan tren rayları, bu demirleri kesmekte kullanılan oksijen tüpü, başlığı, demir kesme makasına muhafaza edilmek üzere el konuldu. Jandarma ekipleri araç içerisinde A.S. ve T.D.'nin kimlik sorgulamasında A.S.'nin "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan arama kaydı olduğunu tespit etti. Jandarma ayrıca 43 plakalı aracın sürücüsü T.D.'ye bin 110 lira para cezası ve araca 18 trafikten men cezası uyguladılar. A.S. ve T.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:22 Kaynak: İHA

Kepsut, Ovacık Mahallesi, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa
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