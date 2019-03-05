Son Dakika Haberleri: Rayları Çalarken Suçüstü Yakalanan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Rayları Çalarken Suçüstü Yakalanan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

1 saat önce

MALATYA'da demir yolunda rayları çalmaya çalışan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Rayları Çalarken Suçüstü Yakalanan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı, System.String[]
MALATYA'da demir yolunda rayları çalmaya çalışan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dilek Mahallesi'nde demir yolu raylarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma demiryolu çevresinde araştırma yaparken 3 şüpheliyi rayları kestikleri sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:12 Kaynak: DHA

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