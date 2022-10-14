Rayların üzerinde duran vince yük treni çarptı - Son Dakika
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Rayların üzerinde duran vince yük treni çarptı

14.10.2022 18:25
Rayların üzerinde duran vince yük treni çarptı

ELAZIĞ'da, yasak bölgeden geçmek isterken rayların üzerinde arızalanıp duran vince, yük treni çarptı.

ELAZIĞ'da, yasak bölgeden geçmek isterken rayların üzerinde arızalanıp duran vince, yük treni çarptı.

Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı İçme köyü yakınında bulunan demir yolunda meydana geldi. M.K., 23 DB 625 plakalı mobil vinç ile geçişe yasak bölgede rayların üzerinden geçmeye çalıştı. Vinç, arıza yaparak rayların üzerinde kaldı. Bu sırada Elazığ yönünden gelen yük treninin fark eden sürücü M.K. ve yanındaki kişi aracı terk etti. Trenin çarptığı vinç yaklaşık 50 metre sürüklenerek hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vinç, ekiplerin çalışması sonucu raylardan kaldırılırken, demir yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rayların üzerinde duran vince yük treni çarptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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