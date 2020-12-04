Raylı sistemde 13 bin 279 litre dezenfektan kullanıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Kovid-19 sürecinde raylı sistemde 13 bin 279 litre dezenfektan kullandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım AŞ, pandemi döneminde vatandaşların sağlığına yatırım yapmayı sürdürüyor.

Bugüne kadar hem tramvay araçlarında hem de istasyonlarda binlerce kez dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilirken, on binlerce litre dezenfektan kullanıldı.

Bu süreçte 69 raylı sistem aracına 12 bin 602 kez dezenfeksiyon işlemi yapılırken, her araç günlük dezenfekte ediliyor.

Ayrıca tramvay istasyonlarına 2 bin 171 kez dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Raylı sistemin Kovid-19 nedeniyle bu zamana kadar toplam 13 bin 279 litre dezenfektan ile dezenfeksiyonu gerçekleştirilirken, kurumdaki bütün ofisler, ortak kullanım alanları ile atölyeler de her hafta dezenfekte ediliyor.