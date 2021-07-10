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Raylı Sistemler Kümelenmesinde genel kurul heyecanı yaşandı - Son Dakika

Raylı Sistemler Kümelenmesinde genel kurul heyecanı yaşandı

10.07.2021 12:58
Raylı Sistemler Kümelenmesinde genel kurul heyecanı yaşandı, System.String[]

Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSC) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSC) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ramazan Yanar ve Gürhan Albayrak'ın yarıştığı genel kurulda Ramazan Yanar yeniden başkanlığa seçildi.

Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSC) Olağan Genel Kurulu Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Genel kurula Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç ile küme üyesi 37 kurumun temsilcileri katıldı. Mevcut Başkan Ramazan Yanar ve Gürhan Albayrak'ın yarıştığı genel kurulda Ramazan Yanar 37 üyeden 25'inin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Şehrimiz bu sektörde daha fazla söz sahibi olmalı

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, raylı sistemler sektörünü çok önemsediklerini, geleceği olan bu sektör için herkesin hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini aktardı. Başkan Küpeli Eskişehir'in bu alanda fazla söz sahibi olması gerektiğini ifade ederek, "Çok kritik sektörlerimizden birisi olan raylı sistemlere çok önem veriyoruz. Hem Sanayi Odası hem de Organize Sanayi Bölgesi olarak raylı sistemler kümelenmemizin yanındayız. Geleceğimizin raylı sistemlerle şekilleneceğini biliyoruz. Rayların kesişme noktasındaki Eskişehir'imizin daha fazla bu sektörde faaliyet göstermesi hepimizin arzusu. İnanıyorum kümelenmemiz bizim bu hayallerimizi gerçekleştirmekte bize basamak olacak, bize yardımcı olacak. Bunun için hepimize ayrı ayrı önemli görevler düşüyor" şeklinde konuştu.

Raylı sistemler sektöründe güç olalım

Genel kurulda söz alan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, oda olarak kümeleri önemsediklerini ve sayılarını artırmak için çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Eskişehir'in demiryolcu kent olduğunu belirten Kesikbaş, "1894'ten günümüze gelen bir demiryolcu kentiyiz. ve bu kültür bu kentin DNA'sında var. Şu an 40'larda olan firma sayısını 100'e çıkartmalıyız. Eskişehir OSB ile odamızla uyum içerisinde çalışan, buraya AŞ ve iş getiren yönetim bizler için çok kıymetli. Raylı Sistemler Kümelenmesi, Eskişehir'in raylı sistemlerine hizmet edecek, mevcut vizyonu geliştirecek bir küme. Şehir olarak ben değil biz dediğimiz zaman çok daha başarılı oluyoruz. Eskişehir olarak raylı sistemlerde bölgesel olarak güç olalım" dedi.

Kümemizi yeniden raylarına oturtturacağız

Yeniden başkanlığa seçilen Ramazan Yanar, Raylı Sistemler Kümelenmesin; ESO, Eskişehir OSB, 3 üniversite, ATAP A.Ş., ESTRAM gibi şehrin kurumsal üyeleri yanı sıra konusunda uzman özel sektör temsilcilerinden oluşan bir kümelenme olduğunu belirtti. Yanar, "Kümemizin zengin ve nitelikli yönetim kurulu ve üyeleri bizim hedeflerimizi belirlemede, hedeflerimizin büyük erişebilir olmasını sağlamada çok ciddi feyz vermiştir" dedi. Yanar, yeni dönemde küme olarak yeniden bir vizyon belirleyeceklerini ciddi şekilde çalışarak kümeyi yeniden raylarına oturtacaklarını aktardı. Başkan Yanar, son olarak, "Dönemimiz sonunda ihracat yapmayan veya ihracata mal teslim etmeyen firma kalmayana kadar çalışacağımıza söz veriyoruz" ifadelerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Raylı Sistemler Kümelenmesinde genel kurul heyecanı yaşandı
Raylı Sistemler Kümelenmesinde genel kurul heyecanı yaşandı
Raylı Sistemler Kümelenmesinde genel kurul heyecanı yaşandı
Raylı Sistemler Kümelenmesinde genel kurul heyecanı yaşandı

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Raylı Sistemler Kümelenmesinde genel kurul heyecanı yaşandı - Son Dakika Ekonomi


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