Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak - Son Dakika

Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak

05.12.2020 09:56
Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak, System.String[]

SİVAS'ın ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlanan ve altyapı çalışmaları devam eden Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve 'Lojistik Köy' projesi kentteki istihdamı artıracak.

SİVAS'ın ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlanan ve altyapı çalışmaları devam eden Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve 'Lojistik Köy' projesi kentteki istihdamı artıracak. Altyapı aşamasında olmasına karşın 2 firmaya 600 milyon TL'lik yatırım alanının tahsil edildiği OSB bölgesinin yüzde 60'ının içinden raylı sistem geçecek. Böylece üretilen ürünlerin pazarlara taşınmasında kolaylık sağlanacak. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, "2024-2025 yılına kadar burada 15-20 bin işsize iş imkanı sağlamış olacağız. Tamamen bittiğinde ise istihdam rakamı 40 bine kadar çıkacak" dedi.

Kentteki 1'inci OSB'nin dolmaya başlaması nedeniyle hayata geçirilecek olan Demirağ OSB'de altyapı çalışmaları devam ediyor. 814 hektar alan üzerine 224 parselden oluşacak olan Demirağ OSB, içinden demiryolu ağı geçen ve Lojistik Köy'ün de yanında olduğu ilk OSB olma özelliğine sahip olacak. 2018'de ihale edilen OSB'nin 200 milyon TL'ye mal olacak altyapı çalışmalarının 2021'de tamamlanması planlanıyor. Daha şimdiden iki büyük firmaya 600 milyon TL'lik yatırım yapmak için yer tahsisi yapılan bölgede, tam kapasiteye geçtiğinde 40 bin kişiye istihdam sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirağ OSB'nin kısa sürede önce tamamlanması için altyapı ödeneğinin gönderilmesi talimatını verdi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken de yönetimi ile birlikte şantiye alanını ziyaret ederek yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'İŞSİZLİĞE CİDDİ ANLAMDA ÇARE OLACAK'Yapılan çalışmalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na bilgi veren STSO Başkanı Mustafa Eken, şöyle konuştu: "Burası 814 hektar, 224 parselden oluşuyor. Alanın yüzde 60'ının içinden raylı sistem geçecek. Şu an için iki büyük firmaya 600 milyonluk bir yatırım alanı tahsil edildi. Cumhurbaşkanımızın, Sanayi Bakanımıza vermiş olduğu talimatla altyapı ödeneğinin bir an önce gönderilerek 2021 sonuna kadar da biteceğini Sayın Bakanımız Mustafa Varank ekonomi şurasında açıkladı. Ben başta Cumhurbaşkanımıza, Sanayi Bakanımıza, Valimize ve Belediye Başkanımıza ve tüm hemşehrilerimize ve odamızın kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum. Bugün bulunduğumuz alan tamamen yeni uygulanacak ve faaliyete geçecek olan Demirağ Organize Sanayi bölgesi. Umarım tamamı da cazibe merkezi olur. İnşallah 2021'de kararnamesi imzalanmış, alt yapısı 2021 sonuna bitmiş ve yatırımcıların geldiği bir Demirağ'la işsizliği bitireceğiz. Sivas'ın 30-35 bin kadar işsizi var. Bu tür yatırımlar geldiğinde ancak işsizlik biter. Bu yatırımların gelmesiyle 2024-2025 yılına kadar da burada 15-20 bin işsize iş imkanı hedefimiz var. Tamamen bittiğinde ise istihdam rakamı 40 bine kadar çıkacak. Bu da ciddi anlamda işsizliğe çare olacaktır diye düşünüyoruz. Yönetim kurulumuzu çok önemsiyorum. Bu yolda inatla yürüdükleri için Demirağ Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum"'RAYLI SİSTEMLE ÜRÜNLERİ GÖNDERMEK KOLAYLAŞACAK'

Sivas'ın yapılan çalışmalarda birlik ve berberlik gösterdiğini belirten Başkan Eken, "Sivas huzurlu bir kent ve İç Anadolu'nun en güvenli kentidir. Biliyorsunuz hızlı tren 2021 yılının 6'ncı ayında en geç harekete geçecek. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle özel teşvik uygulaması olan bir organize sanayi olması, Lojistik Köyün hemen dibinde yapılmasından dolayı farklı. 2021 yılı sonunda lojistik köyle Demirağ Organize Sanayi aynı anda bittiğinde bu bölgede belki de bu imkana sahip tek il oluyoruz. İçinden raylı sistem geçiyor. Firmanın ürettiği ürünleri direk limana, demiryoluna gönderme şansı var. Yani yatırımcının burayı tercih etmesi için çok sebep var. Buranın bu hale gelmesi için çok emek var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi de bize görev düşüyor. Buranın alt yapısının hızlandırılıp bitmesi, gelen yatırımcıya yer gösterilmesi ve fabrikaların bacalarının tütmesi hedefimiz. Bizler de görevimizi üstlendik. Herkes görevini yaptı, yapmaya da devam ediyor. Tüm Türkiye'ye ve dünyaya buradan çağrı yapıyoruz. Sivas artık yatırım yapılacak cazibe illerinin başında geliyor" diye konuştu.


Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak
Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak
Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak
Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak
Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak
Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak
Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak
Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak
Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak
Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak
Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak
Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak
Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak

Organize Sanayi Bölgesi, Organize, Sivas, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Raylı sistemli Demirağ OSB, ülke ekonomisine güç katacak - Son Dakika Ekonomi


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