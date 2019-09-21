Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de kurulacak
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nü ilk etapta, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü'nde yaklaşık 100 uzmanla Gebze'de kuruyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nü ilk etapta, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü'nde yaklaşık 100 uzmanla Gebze'de kuruyoruz. 500 Ar-Ge personeli sayısına ulaşmayı öngörüyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:20
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