Son Dakika Haberleri: Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de kurulacak
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Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de kurulacak

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nü ilk etapta, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü'nde yaklaşık 100 uzmanla Gebze'de kuruyoruz.

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de kurulacak, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nü ilk etapta, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü'nde yaklaşık 100 uzmanla Gebze'de kuruyoruz. 500 Ar-Ge personeli sayısına ulaşmayı öngörüyoruz." dedi.

Mustafa Varank, Gebze, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:20 
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