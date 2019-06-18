Son Dakika Haberleri: Raylı ulaşıma 'yıldırım' hızıyla düzenleme
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Raylı ulaşıma 'yıldırım' hızıyla düzenleme

24 dakika önce

Bursaray Sırameşeler İstasyonu'ndaki kataner hattına saat 14.43'da yıldırım düştü. Yaşanan elektrik kesintisi ve tellerin hasar görmesi yüzünden bu noktada raylı ulaşım durdu.

Raylı ulaşıma 'yıldırım' hızıyla düzenleme, System.String[]

Bursaray Sırameşeler İstasyonu'ndaki kataner hattına yıldırım düşmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle ulaşım Sırameşeler- Nilüfer ile Sırameşeler- Karaman İstasyonları arasında otobüs aktarmaları ile sağlanıyor.

Vatandaşların mağdur olmaması için otobüs seferleri devreye sokulurken, Sırameşeler - Nilüfer İstasyonu ile Sırameşeler-Karaman İstasyonları arasında otobüslerle aktarmalı yolcu taşıması yapılıyor. Sırameşeler- Kestel, Karaman-Emek ve Nilüfer-Üniversite arasında raylı sistem taşımacılığı sorunsuz devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:28 Kaynak: Bültenler
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