Rayman Origins sistem gereksinimleri neler! Rayman Origins kaç GB?

Rayman'ın ilk lansmanından bu yana 15 yıl geçti. Rayman Origins, orijinal 2D formlarında canlandırılan klasik karakterlerin çoğunun yanı sıra yepyeni bir karakter ve ortam dünyasını geri getiriyor. Glade'nin tarihinden parçalar toplayarak Rayman'ın köklerini keşfedin ve Rayman'ın kökeninin arkasındaki gerçeği ortaya ortaya getirmek için bir araya gelin. Peki Rayman Origins'in sistem gereksinimleri neler? Rayman Origins kaç GB? İşte detaylar...

RAYMAN ORIGINS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Rayman Origins Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7 (yalnızca)

İşlemci: 3.0 GHz Intel® Pentium® 4 veya 1.8 GHz AMD Athlon™ 64 3000+

Bellek: 1 GB Windows XP/ 1.5 GB Windows Vista, 7

Ekran Kartı: 128 MB DirectX® 9.0c uyumlu video kartı veya üstü*

Rayman Origins Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7 (yalnızca)

İşlemci: 2.0 GHz Intel® Core™2 Duo E4400 veya 2.0 GHz AMD Athlon™ X2 3800+ veya daha iyisi

Bellek: 2 GB önerilir

Ekran Kartı: 128 MB DirectX® 9.0c uyumlu video kartı veya üstü*

Rayman Origins kaç GB?

Rayman Origins'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.