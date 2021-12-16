Rayman Origins sistem gereksinimleri neler! Rayman Origins kaç GB?
16.12.2021 08:21
Ubisoft Montpellier tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu Rayman Origins, Ubisoft Store'da ücretsiz olmasının ardından Rayman Origins sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Rayman Origins sistem gereksinimleri neler? Rayman Origins kaç GB?
Rayman'ın ilk lansmanından bu yana 15 yıl geçti. Rayman Origins, orijinal 2D formlarında canlandırılan klasik karakterlerin çoğunun yanı sıra yepyeni bir karakter ve ortam dünyasını geri getiriyor. Glade'nin tarihinden parçalar toplayarak Rayman'ın köklerini keşfedin ve Rayman'ın kökeninin arkasındaki gerçeği ortaya ortaya getirmek için bir araya gelin. Peki Rayman Origins'in sistem gereksinimleri neler? Rayman Origins kaç GB? İşte detaylar...
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RAYMAN ORIGINS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Rayman Origins Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7 (yalnızca)
- İşlemci: 3.0 GHz Intel® Pentium® 4 veya 1.8 GHz AMD Athlon™ 64 3000+
- Bellek: 1 GB Windows XP/ 1.5 GB Windows Vista, 7
- Ekran Kartı: 128 MB DirectX® 9.0c uyumlu video kartı veya üstü*
Rayman Origins Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7 (yalnızca)
- İşlemci: 2.0 GHz Intel® Core™2 Duo E4400 veya 2.0 GHz AMD Athlon™ X2 3800+ veya daha iyisi
- Bellek: 2 GB önerilir
- Ekran Kartı: 128 MB DirectX® 9.0c uyumlu video kartı veya üstü*
Rayman Origins kaç GB?
Rayman Origins'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.