Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek" denildi.

Kaynak: DHA

Karadeniz, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: BOĞAZDA DEMİRLİ TAHIL YÜKLÜ GEMİ, SAAT 10.00'DA DENETLENECEK - Son Dakika

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