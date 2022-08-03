MSB: BOĞAZDA DEMİRLİ TAHIL YÜKLÜ GEMİ, SAAT 10.00'DA DENETLENECEK - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: BOĞAZDA DEMİRLİ TAHIL YÜKLÜ GEMİ, SAAT 10.00'DA DENETLENECEK

03.08.2022 08:54

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan gelip, İstanbul Karadeniz girişinde demirlenen ilk tahıl yüklü geminin saat 10.00'dan itibaren denetleneceğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan gelip, İstanbul Karadeniz girişinde demirlenen ilk tahıl yüklü geminin saat 10.00'dan itibaren denetleneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek" denildi.

YORUMLAR
500
MSB: 'Mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek' MSB: 'Mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek' MSB: 'Mısır yüklü Razoni gemisinde denetim saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek' MSB: 'Mısır yüklü Razoni gemisinde denetim saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek'
Kaynak: DHA

Karadeniz, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: BOĞAZDA DEMİRLİ TAHIL YÜKLÜ GEMİ, SAAT 10.00'DA DENETLENECEK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:18 Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı
10:16 Ünlü sunucu Saba Tümer'in bikinili pozu beğeni topladı
10:02 Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak
10:04 Piyasaların merakla beklediği haber! Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 artarak yıllık bazda yüzde 79,60 oldu
09:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşın 'adaylık' sorusuna verdiği cevapta 6'lı masayı işaret etti
09:45 İstanbul Bayrampaşa'da çocukların TikTok sevdası hastanede bitti!
09:41 "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor
09:38 Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor
09:33 Aziz Yıldırım yeniden meydana çıktı! Eski halinden eser yok
09:21 Kızı gibi mesajlaşan baba, uyuşturucu satıcısını döve döve polise teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 10:23:49. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: BOĞAZDA DEMİRLİ TAHIL YÜKLÜ GEMİ, SAAT 10.00'DA DENETLENECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement