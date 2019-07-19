RB Leipzig - Galatasaray maçında meşale anonsu
1 saat önce
RB Leipzig ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında sarı kırmızılı taraftarların sahaya meşale atmasının ardından anons yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:16 Kaynak: DHA
RB Leipzig
ile Galatasaray
arasında oynanan hazırlık maçında sarı kırmızılı taraftarların sahaya meşale atmasının ardından anons yapıldı.
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Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile karşılaştı. Mücadelenin 34'üncü dakikasında Galatasaraylı taraftarlar, rakip takım kalesinin arkasından sahaya meşale attı. Statta yapılan anonsun ardından Galatasaray'ın teknik heyeti ve sarı kırmızılı futbolcular, taraftarlara 'atmayın' uyarısında bulunurken, meşalelerin saha dışına atılmasının ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.
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