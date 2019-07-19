Son Dakika Haberleri: RB Leipzig - Galatasaray maçında meşale anonsu
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RB Leipzig - Galatasaray maçında meşale anonsu

1 saat önce

RB Leipzig ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında sarı kırmızılı taraftarların sahaya meşale atmasının ardından anons yapıldı.

RB Leipzig - Galatasaray maçında meşale anonsu, System.String[]
RB Leipzig ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında sarı kırmızılı taraftarların sahaya meşale atmasının ardından anons yapıldı.
Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'nın Tivoli eyaletinde sürdüren Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile karşılaştı. Mücadelenin 34'üncü dakikasında Galatasaraylı taraftarlar, rakip takım kalesinin arkasından sahaya meşale attı. Statta yapılan anonsun ardından Galatasaray'ın teknik heyeti ve sarı kırmızılı futbolcular, taraftarlara 'atmayın' uyarısında bulunurken, meşalelerin saha dışına atılmasının ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.


Galatasaray, Avusturya, Leipzig, Tivoli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:16 Kaynak: DHA
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