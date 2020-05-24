RB Leipzig geçtiğimiz haftayı telafi peşinde! Mainz maçını kazanırlarsa iddaa'da...

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MAINZ - RB LEIPZIG



Köln deplasmanında 2-0'dan geri dönüp 1 puanı kurtaran Mainz, son 5 lig maçında 3. kez sahadan beraberlikle ayrılmıştı.



Cezası sona eren Jean-Philippe Mateta ilk 11'e geri dönüyor.



Salgın öncesi sezonu kapatan as kaleci Robin Zentner dışında takımda önemli bir eksik yok, Köln maçında olduğu gibi eldivenler Florian Müller'e emanet!



RB Leipzig ise geçtiğimiz hafta Freiburg ile 1-1 kalarak birçok iddaa oyuncusunu adeta "madara" etti. Ne galip gelebildi, ne de "2.5 ÜST" oynayanlar sevinebildi...



Emil Forsberg sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yok. Ibrahima Konate sakatlıktan, Dayot Upamecano ise cezadan dönüyor. Sağlam bir savunma üçlüsünü sahada görebiliriz.



Bundesliga'daki tüm maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor!



RB Leipzig'in belalısı Manuel Neuer! Birbirinden güzel kurtarışlara göz atalım...











