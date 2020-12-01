RB Leipzig son antrenmanını yaptı - Son Dakika

RB Leipzig son antrenmanını yaptı

01.12.2020 19:12

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Almanya ekiplerinden RB Leipzig, son antrenmanını gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Almanya ekiplerinden RB Leipzig, son antrenmanını gerçekleştirdi.

Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Julian Nagelsmann yönetiminde yapılan antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde RB Leipzig, ısınma ve koordinasyon çalıştı. İdmanını geri kalan kısmında ise Alman temsilcisi, Başakşehir maçının taktiği üzerinde durdu.

(Uygar Aydın - Güven Mert Ercan/İHA)

RB Leipzig son antrenmanını yaptı
RB Leipzig son antrenmanını yaptı
RB Leipzig son antrenmanını yaptı
RB Leipzig son antrenmanını yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Başakşehir, Almanya, Leipzig, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor RB Leipzig son antrenmanını yaptı - Son Dakika Spor


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