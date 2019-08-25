Son Dakika Haberleri: RB Leipzig, Timo Werner'in sözleşmesini uzattı! | Transfer haberleri...
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RB Leipzig, Timo Werner'in sözleşmesini uzattı! | Transfer haberleri...

16 dakika önce

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Timo Werner'in sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi.

RB Leipzig, Timo Werner'in sözleşmesini uzattı! | Transfer haberleri..., System.String[]

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Timo Werner'in sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi.


Leipzig'in üste yöneticisi Oliver Mintzlaff, genç futbolcuyla yapılan müzakerelerin olumlu sonuçlanmasından ve Werner'in sözleşmeyi uzatmaya yönelik karar vermesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Timo takımımızın önemli unsuru kalacak." dedi.


Timo Werner de, kulüp ile görüşmelerin uzun sürdüğüne işaret ederek, "Bu kulüpte gelişme sağlama konusunda adımlar atabileceğimden emin olmak istedim." şeklinde konuştu.


Doğru karar vermek için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirten Werner, "Şimdi takımla birlikte mümkün olduğu kadar başarılı bir sezon geçirmeye konsantre olabilirim." değerlendirmesinde bulundu.


2016'den beri Leipzig'de forma giyen Werner, 116 maçta 62 gol attı . Alman futbolcu, milli takımda da, forma giydiği 25 maçta 10 gol kaydetti.

Timo Werner, Leipzig, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:17 
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