Son Dakika Haberleri: Rbs'in Dördüncü Çeyrek Geliri Yıllık Yüzde 2.0 Düştü

Rbs'in Dördüncü Çeyrek Geliri Yıllık Yüzde 2.0 Düştü

55 dakika önce

– Royal Bank of Scotland (RBS), 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 583 milyon sterline göre yüzde 2.0 düşüşle, 572 milyon sterlin gelir elde ettiğini açıkladı.

Rbs'in Dördüncü Çeyrek Geliri Yıllık Yüzde 2.0 Düştü, System.String[]
Royal Bank of Scotland (RBS), 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 583 milyon sterline göre yüzde 2.0 düşüşle, 572 milyon sterlin gelir elde ettiğini açıkladı.

Bankanın sıradan hisse senedi sahiplerine atfedilen yıllık kazançları, bir önceki yıla göre yüzde 36 düşüşle 1.6 milyar sterlin oldu.

Yıllık sonuçlara göre banka, 2018 yılında, bir önceki yılın net geliri olan 3.3 milyar sterline göre yüzde 33 kayıpla, 2.2 milyar sterlin net gelir elde etti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:12 Kaynak: DHA

Ekonomi
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