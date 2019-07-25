RCD Espanyol işareti FIFA oyuncu PRO_Kaiiseer
1 saat önce
RCD Espanyol, FIFA yanlısı oyuncu PRO_Kaiiseer'ın spor takımlarına katılmak üzere imza attığını açıkladı.
RCD Espanyol, FIFA yanlısı oyuncu PRO_Kaiiseer'ın spor
takımlarına katılmak üzere imza attığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:05
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