Son Dakika Haberleri: RCD Espanyol işareti FIFA oyuncu PRO_Kaiiseer
Son Dakika Spor Haber

RCD Espanyol işareti FIFA oyuncu PRO_Kaiiseer

1 saat önce

RCD Espanyol, FIFA yanlısı oyuncu PRO_Kaiiseer'ın spor takımlarına katılmak üzere imza attığını açıkladı.

RCD Espanyol, FIFA yanlısı oyuncu PRO_Kaiiseer'ın spor takımlarına katılmak üzere imza attığını açıkladı.
RCD Espanyol işareti FIFA oyuncu PRO_Kaiiseer
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hocası Emre Mor'u idmanda kenara çekti! İspanyollar eleştirdi Jimmy Durmaz'dan heyecanlandıran Zlatan açıklaması Fenerbahçe'nin Ben Arfa ile anlaştığı iddia edildi Obradovic, Kolarov transferi için devreye girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:48:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: RCD Espanyol işareti FIFA oyuncu PRO_Kaiiseer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]