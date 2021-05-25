RCxESA işbirliğiyle yapılacak turnuva duyuruldu! - Son Dakika

RCxESA işbirliğiyle yapılacak turnuva duyuruldu. ESA Esports, ekosistemine öncü olmaya devam ediyor. Organizasyon yeni turnuva duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Eğer siz de Rocket League turnuvalarına katılmak ve kendinizi göstermek istiyorsanız doğru haberdesiniz. ESA Esports tüm Avrupa ve Orta Doğu oyuncularını aylık olarak toplayacak bir turnuva düzenliyor. Hem de turnuvanın ödül havuzu 1000 EURO. Turnuva 2 açık eleme üzerinden oynanacak. Açık elemelerden çıkan takımlar büyük finalde büyük ödül için kıyasıya mücadele edecek.

Turnuvanın ilk açık elemesi 31 Mayıs yani 6 gün sonra başlıyor. İkinci eleme turu ise 7 Haziran'da yapılacak. Büyük final ise 14 Haziran tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Turnuvaya kayıt olmak için tıklayabilirsiniz. Katılan tüm takımlara ve oyunculara başarılar dileriz!

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