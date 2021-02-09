RD Global & Invamed, Cytronics markalı ortopedik implant üreticisi Prosim'i bünyesine katıyor - Son Dakika

RD Global & Invamed, Cytronics markalı ortopedik implant üreticisi Prosim'i bünyesine katıyor

09.02.2021 10:03
RD Global & Invamed, Cytronics markalı ortopedik implant üreticisi Prosim'i bünyesine katıyor, System.String[]

Medikal teknoloji ve üretimi alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden RD Global & Invamed, yine Türkiye ve global pazarın önemli aktörlerinden biri olan Cytronics markalı ortopedik implant üreticisi Prosim'i bünyesine katıyor.

Medikal teknoloji ve üretimi alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden RD Global & Invamed, yine Türkiye ve global pazarın önemli aktörlerinden biri olan Cytronics markalı ortopedik implant üreticisi Prosim'i bünyesine katıyor.

RD Global & Invamed'den yapılan açıklamaya göre, Global Healthcare & Pharmaceuticals tarafından verilen 2020 yılı vasküler cerrahi alanında "Lider Tıbbi Cihaz Üreticisi" ödülünün sahibi olan, kalp damar cerrahisi, onkoloji ve ilaç alanları başta olmak üzere pek çok alanda tıbbi cihaz üretimi yapan uluslararası tıbbi cihaz ve ilaç şirketi RD Global & Invamed, yenilikçi ve ileri teknoloji ürünleriyle pazarda önemli bir yere sahip olan ortopedik implant üreticisi Prosim şirketini bünyesine katma konusunda anlaştı.

Anlaşma ile RD Global & Invamed, kalp damar cerrahisi, vasküler cerrahi ve onkoloji gibi alanlardaki ileri teknolojik ve yenilikçi adımları ile sahip olduğu uzmanlıklarına ortopediyi de ekleyerek faaliyet alanlarını genişletiyor.

Verilen bilgiye göre, 2010 yılında kurulan ve ortopedik implantlar, implant ekipmanları ve cerrahi uygulama setleri alanlarında ileri teknoloji ürün üreten Prosim, yerli ve global pazarda söz sahibi kuruluşlardan biri.

Satın alma sürecinin tamamlanması ile birlikte yaklaşık 60 ülkede yaşayan, çeşitli rahatsızlıklardan muzdarip hastaları "yenilikçi" tedavi yöntemleri ile iyileştiren RD Global & Invamed, artık başka hastaları da tedavi etme şansını elde ederek daha çok kişiye yardım eli uzatacak.

Ürettiği yüksek kalitede ve ileri teknolojik ortopedik ürünler ve enstrümanları ile uluslararası bir marka haline gelen Cytronics markasına ve Prosim şirketine yatırım yapan RD Global & Invamed, satın alma ile global arenada ortopedik tıbbi cihaz sektöründe önemli bir pazar payına sahip olmayı hedefliyor.

Türkiye, İlaç, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi RD Global & Invamed, Cytronics markalı ortopedik implant üreticisi Prosim'i bünyesine katıyor - Son Dakika Ekonomi


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