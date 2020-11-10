RD Global & INVAMED'den "10 Kasım" mesajı - Son Dakika

RD Global & INVAMED'den "10 Kasım" mesajı

10.11.2020 10:49
RD Global & INVAMED'den

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı ve RD Global & INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı ve RD Global & INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

RD Global & INVAMED'den yapılan açıklamayla paylaşılan mesajda Dinç, şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal bağımsızlığımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yaşamını Türk Milletinin bağımsızlığına ve gelişimine adamış Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz 10 Kasım, ulusumuzda ortak hüznün tarihidir. O, milletimizi, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran ve eşsiz bir birlik beraberlik duygusuyla kuvvetlendiren, yükselten eşsiz bir liderdi.

Biliyoruz ki, biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. Biliyoruz ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. Atatürk, bize milli benliğimizi bulma yolunu açtı. Yalnızca Türk milletinin değil, dünya üzerindeki ezilmiş milletlerin de önderi oldu. O'nun, 'Zafer benimdir. diyebilenindir. Başarı ise, 'Başaracağım.' diye başlayarak sonunda 'Başardım.' diyebilenindir.' sözünü kendimize feyz aldık.

İnanıyoruz ki, çalışmalarımıza, ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde bütün gücümüzle devam ettiğimiz sürece, Türkiye Cumhuriyeti Devleti O'nun ilkeleri ışığında ilerleyerek çağdaş ve modern bir dünya devleti haline gelecektir. Bu yolda biz de Türk Milleti'ne yakışır şekilde durmaksızın çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

Dinç ayrıca, "Atatürk'e göre sağlık olmadan ne eğitim, ne üretim, ne de başka alanlarda başarıyla ulaşılabilirdi.

Bu nedenle kendi ifadesiyle 'Devlet olma savındaki siyasal kuruluşların en birinci görevi, halkının sağlığı ve sağlamlığıdır.' savından yolarak, kendilerinin de sağlıkçılar olarak üzerlerine düşeni yapmak ve hem Yüce Türk Milletinin hem de dünya vatandaşlarının sağlığı için ilmi araştırmalara ve üretmeye devam etmek mecburiyetinde olduklarını aktardı.

Dinç, son olarak "Cumhuriyetimizin kurucusu, adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82'nci yıldönümünde, saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Yönetim Kurulu, 10 Kasım, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi RD Global & INVAMED'den '10 Kasım' mesajı - Son Dakika Ekonomi


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