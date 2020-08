RD Global & INVAMED'den 30 Ağustos Zafer Bayramı açıklaması

RD Global & INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, "Milli değerler, günler, zaferler, mücadeleler ve bunların kahramanları ülkemizin hafızasıdır, aynı zamanda gurur ve onur kaynaklarıdır." ifadelerini kullandı.

RD Global & INVAMED'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dinç, 26 Ağustos Malazgirt zaferinin ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın milli tarih açısından önemli olduğunu belirtti.

Dinç, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, Türklerin Anadolu'ya girişinde büyük önem taşır. Gerek Türk, gerek İslam, gerekse dünya tarihi açısından önemli sonuçların ortaya çıkmasına neden olan bu zafer, Anadolu'yu Türk milletine vatan yapmanın yollarını açmış, Selçuklu Devleti'nin temelleri atılmış, İslam dünyasında Selçuklu sultanlarının liderliğini üstlendiği yeni bir devir açılmıştır. Aynı şekilde, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlattığı ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçmiştir.

Toprakları işgal edilen, amaçları yurtlarını korumak olan bir milletin, efelerin, askerlerin, destan yazan zaferidir 30 Ağustos. Sıradan bir savaş değil, kendini ve yurdunu, onur ve namusunu, toprağına saldıran düşmanlardan kurtarma savaşıdır. 30 Ağustos Zaferi, varlığına kastedilen büyük Türk Milletinin yeniden hayata dönüş zaferi olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin de temelini oluşturmuştur.

Milletimiz her türlü sıkıntının altından zaferle kalkabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu uğurda şehit düşenleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz; her iki zaferlerin mimarları olan Türk'ün büyük atalarına saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Her sıkıntıyı zaferle atlatan milletimizin, ülkemizi ve dünyayı tehdit eden koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin altından da zaferle çıkacağı inancıyla milletimizin Malazgirt Zaferini ve 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum."