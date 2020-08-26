RD Global & INVAMED'e Dünya Sağlık ve Eczacılık Ödül Töreni'nde birincilik ödülü

Global Healthcare & Pharmaceuticals (GHP) tarafından 2020 Vasküler Tıbbi Cihaz Üretiminde Birincilik Ödülü RD GLOBAL & INVAMED'e verildi.

RD Global & INVAMED'den yapılan açıklamaya göre, kalp damar cerrahisi, kardiyovasküler ve vasküler alanları başta olmak üzere pek çok alanda tıbbi cihaz üreten Türkiye kökenli uluslararası tıbbi cihaz ve ilaç şirketi RD GLOBAL & INVAMED, GHP tarafından düzenlenen 5'inci Dünya Sağlık ve Eczacılık Ödül Töreni'nde, onlarca rakibini geride bırakarak "2020 Yılı Vasküler Cerrahi Alanında En İyi Tıbbi Cihaz Üreticisi Ödülüne" layık görüldü.

Pek çok farklı branşta dünyanın en iyilerini seçen otoritelerden biri olan GHP, ilk defa 2020 yılında bir sağlık ödülünü Türk şirketine verdi ve RD GLOBAL, "2020 yılı Vasküler Cerrahi Alanında Lider Tıbbi Cihaz Üreticisi" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RD GLOBAL Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, şu değerlendirmede bulundu:

"Aldığımız bu önemli ödülü, RD GLOBAL bünyesinde görev alan tüm yol arkadaşlarımla birlikte, tüm Türk sağlık çalışanlarına ve Türkiye Sağlık Sisteminin kurulmasında emeği geçen herkese armağan ediyorum. Bu ödül, her ne kadar şirketimize verilmiş ise de ülkemizin güçlü sağlık sisteminin bir eseridir. Kovid-19 pandemisiyle mücadelede emeği geçen tüm sağlık çalışanlarının çok zor şartlarda çalıştığını biliyoruz, bu sıcak havada üzerlerine giydikleri en az 2 kat tulum, 2 kat maske ve gözlük ile çalışmak zorundalar. Her türlü şartta halkımıza canla başla hizmet eden sağlık çalışanlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Milletimizden ise tek isteğimiz, fiziki mesafe kurallarına uymaları, düğün, toplu organizasyon gibi etkinliklere ara vermeleri, tatil ve zaruri olmayan seyahatleri erteleyerek bu pandemi döneminde hem sağlık çalışanlarımızı hem kendilerini hem de sevenlerini korumalarıdır."