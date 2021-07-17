Murat Emir'in iddialarına adı geçen şirketten açıklama - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'ya yönelik iddialarıyla ilgili İnvamed - RD Global şirketinden yapılan açıklamada, "İddia ettiğiniz gibi herhangi bir haksız kazanç var ise, SGK'ya ya da farklı kurum kuruluş ya da bir şirkete iddialarına konu olan ürün fatura edildi ise, bu bedelin 10 katını SMA, MS ve ALS'li hastalarımıza bağış yapmayı taahhüt ediyoruz" denildi.

Murat Emir, Mehmet Soylu'nun firmasının 15 TL'lik bir ürünü SGK'ya 1000 TL'ye sattığını iddia etmişti.