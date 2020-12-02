RDIF Başkanı Dmitriyev: "Rus korona virüs aşısının maliyeti 10 doların altında" - Son Dakika

RDIF Başkanı Dmitriyev: "Rus korona virüs aşısının maliyeti 10 doların altında"

02.12.2020 23:48

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Birleşmiş Milletler (BM) özel oturumunda Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V korona virüs aşısının maliyetinin 10 doların altında olduğunu duyurarak 2021 yılı başından itibaren aşının diğer ülkelere satışının başlayacağını bildirdi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Birleşmiş Milletler (BM) özel oturumunda Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V korona virüs aşısının maliyetinin 10 doların altında olduğunu duyurarak 2021 yılı başından itibaren aşının diğer ülkelere satışının başlayacağını bildirdi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, BM Genel Kurulu özel oturumunda Sputnik V korona virüs aşısı ile ilgili sunum yaptı. Telekonferans yoluyla yapılan sunuma Kuzey Kore, Mısır, Beyaz Rusya, Cezayir, Katar, Hindistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Singapur, Tayland ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu 55 ülkenin temsilcileri katıldı. Önce aşının geliştirilme sürecini aktaran Dmitriyev, daha sonra aşının dağıtımı ve gönderilecek ülkeler ile ilgili bilgileri paylaştı.

"DİĞER KORONA VİRÜS AŞILARINDAN UCUZ OLACAK"

Kirill Dmitriyev, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının diğer ülkeler tarafından geliştirilen aşılara oranla en ucuz aşı olduğunun altını çizerek, "Rus Sputnik V korona virüs aşısının maliyeti doz başına 10 doların altında ve diğer korona virüs aşılarından oranla daha ucuz olacak" dedi.

Sputnik V aşısı için bazı ülkeler ile anlaşıldığını ve bu ülkelerde testlerin devam ettiğini ifade eden Dmitriyev, 2021 yılı başından itibaren aşının diğer ülkelere satışının başlayacağını söyledi.

(İHA)

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rus korona virüs aşısının maliyeti 10 doların altında
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rus korona virüs aşısının maliyeti 10 doların altında
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rus korona virüs aşısının maliyeti 10 doların altında
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rus korona virüs aşısının maliyeti 10 doların altında

Birleşmiş Milletler, Yatırım Fonları, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel RDIF Başkanı Dmitriyev: 'Rus korona virüs aşısının maliyeti 10 doların altında' - Son Dakika


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