RDIF, Hindistan'ın Sputnik V aşısını onayladığını duyurdu - Son Dakika

RDIF, Hindistan'ın Sputnik V aşısını onayladığını duyurdu

12.04.2021 23:52
RDIF, Hindistan'ın Sputnik V aşısını onayladığını duyurdu, System.String[]

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Hindistan devlet ilaç otoritesinin Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V korona virüs aşısını onayladığını duyurdu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Hindistan devlet ilaç otoritesinin Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V korona virüs aşısını onayladığını duyurdu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Hindistan devlet ilaç otoritesi Hindistan Genel İlaç Kontrolörü (DCGI) tarafından Sputnik V korona virüs aşısının onaylandığı belirtildi. Açıklamada, Hindistan'ın aşıyı onaylayan 60'ncı ülke olduğu kaydedilirken, aynı zamanda aşıyı tescil eden nüfusu en kalabalık ülke olduğu bilgisine yer verildi.

RDIF, Hindistan ilaç otoritesinin ülkedeki Dr. Reddy's Laboratories ilaç şirketi ile ortaklaşa Faz 3 klinik testlerini tamamladığını ve tüm incelemelerde aşı ile ilgili pozitif sonuçlara ulaşılması ile aşının onayının gerçekleştiğini aktardı.

"ONUR DUYUYORUZ"

RDIF Başkanı Kirill Dmitriev yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın denetleyici kurumları tarafından Sputnik V aşısının onaylanmasından onur duyuyoruz. Rusya ve Hindistan, Sputnik V'in Hindistan'daki klinik deneyleri ve yerel üretimi konusunda kapsamlı bir işbirliği geliştirmekte olduğundan aşının onaylanması bizim için kilometre taşıdır" dedi.

HİNDİSTAN'DA 850 MİLYON DOZ SPUTNİK V ÜRETİLECEK

Hindistan'ın bir aşı üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Dmitriev, "Hindistan, Sputnik V aşısının üretimi için stratejik ortağımızdır. RDIF, hem Hindistan'daki nüfusun aşılanmasını hem de küresel dağıtımını sağlayacak olan Sputnik V üretimi için Hindistan'ın önde gelen ilaç firmalarıyla ortaklıklar kurmuştur. Hindistan'da üretilecek olan Rus aşısı dünya genelinde 425 milyondan fazla insanı aşılamaya yetecek sayı olan 850 milyon doz düzeyinde üretilecek" dedi.

Hindistan'da şu anda AstraZeneca aşısı ve yerli Bharat Biotech firması tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı olmak üzere iki aşı halka uygulanıyor. Hindistan'da toplam vaka sayısı 13 milyon 686 bin 73'e, toplam can kaybı ise 171 bin 89'a ulaştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Münir Karaloğlu, India, Rusya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel RDIF, Hindistan'ın Sputnik V aşısını onayladığını duyurdu - Son Dakika


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