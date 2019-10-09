Son Dakika Haberleri: RDIF ilk yurt dışı temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı
Son Dakika Güncel RDIF ilk yurt dışı temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı

RDIF ilk yurt dışı temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı

48 dakika önce

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ülke dışındaki ilk temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı.

RDIF ilk yurt dışı temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı, System.String[]

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ülke dışındaki ilk temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı.

RDIF tarafından yapılan ve Rusya merkezli uluslararası medya kuruluşu Sputnik'te yer alan yazılı açıklamada, ülke dışındaki ilk temsilciliğin Suudi Arabistan'da açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, temsilciliğin, faaliyetlerini daha önce varılan anlaşmalar çerçevesinde ve Suudi Arabistan'daki ortaklarla kurulan platformlar aracılığıyla yürüteceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ortak yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için Rusya-Suudi Arabistan fonu oluşturulması ihtimalinin de gündeme geldiği kaydedildi.

RDIF'ın bu adımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret öncesinde atılmış oldu.

Suudi Arabistan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan ilk yorum geldi
Batuhan Akduman o görüntüleri yalanladı: Abrahamyan'ı rezil edeceğim Rusya ve Türkiye yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı Milli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 06:42:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: RDIF ilk yurt dışı temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]