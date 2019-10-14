RE-DER'den, Barış Pınarı Harekatına destek

RE-DER Genel Başkanı Süleyman Göncü, "Ordumuzun kutlu yürüyüşünün zaferle neticelenmesini yüce Allah'tan niyaz ederiz. Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında, TSK'mızın icra ettiği bu barış ve huzur harekatı, haklıdır, meşrudur ve insanidir, gereklidir. Milletimizin desteği tamdır İsrail sınırlarını genişletmeye yönelik girişimlere karşı Türkiye harekete geçmiştir. Tek hedef terör ve terör örgütleridir" dedi.



Re'sen Emekliler ( RE-DER) Genel Başkanı Süleyman Göncü, başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklama yaptı. Göncü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Ordumuz,ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak, göçmen kardeşlerimizin evlerine dönebilmelerini temin etmek için, Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütlerine karşı, daha önce yapılan "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" askeri operasyonlarının devamı olarak siviller için güvenli yaşam bölgesi oluşturmak üzere "Barış Pınarı" operasyonunu başlatmıştır.



Ordumuzun kutlu yürüyüşünün zaferle neticelenmesini yüce Allah'tan niyaz ederiz. Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında, TSK'mızın icra ettiği bu barış ve huzur harekatı, haklıdır, meşrudur ve insanidir, gereklidir. Milletimizin desteği tamdır.



Ülke içinden ve dışından terör örgütleri ile kuşatılan ve ülkemiz sınırlarına terörden bir devlet kurma,akabinde İsrail sınırlarını genişletmeye yönelik girişimlere karşı Türkiye harekete geçmiştir. Tek hedef terör ve terör örgütleridir.



İç savaştan kaçarak gelen göçmenlerin yükünü çeken Türkiye'dir. Avrupalılar bunu görmemezlikten gelmekte. İşlerine öyle gelmektedir. Türkiye'nin zayıflamasını, bölünmesini istemektedirler.



"Barış Pınarı" harekatıyla birlikte, bölgemizde hesap yapıp, oyun kuran ABD,bazı AB ülkeleri ve İsrail'in tüm planları altüst olmuştur.



Türkiye, kan bağlarımız olan komşu ülkelerdeki masum insanların ölmemesi için bir ateş çemberinin içine girmiştir. Bu dava yaşatma davasıdır. Bu insanlık davasını, Türk/ Kürt çatışması gibi gösteren içeride ve dışarıdaki kötü niyetlileri görebiliyor,yanımızda ve karşımızda olanları hafızalarımıza kaydediyoruz.



Türkiye Suriye'ye meşru bir güç olarak girmeden çok önce, Amerika, Irak ve Suriye'yi işgal etmiş, vesayet savaşlarıyla milyonlarca insan öldürülmüş ve muhacir durumuna düşürmüştür. Halk taşeron terör örgütleri tarafından perişan edilmiştir.



Yapılması gerekenleri Türkiye yapmaktadır. Terör örgütleri temizlenip, ülkenin asıl sahiplerinin evlerine dönmeleri sağlanacaktır. Türkiye, kendi güvenliğini sağlayacak güçte olup, kurulan tuzakların,nihai hedefin olası bir iç savaş ile ülkemizin parçalanması olduğunun farkındadır.



Emperyalistlerin bünyemize yerleştirdikleri NATO beslemesi darbe heveslisi cuntacılar ve ABD'nin 1 dolara satın aldığı FETÖ üyeleri tarafından TSK den tasfiye edilen Re'sen Emekliler Derneği (REDER) üyeleri olarak, Barış Pınarı harekatını destekliyor, Devletimiz tarafından verilecek her görevi ifaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.



Kahraman ordumuzun haklı ve kutlu mücadelesinde, muzaffer olmasını diliyor. Bu uğurda verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifa diliyoruz." - ANKARA