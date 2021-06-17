Re-Pie Portföy'den yeni start-up yatırımı

Start-up'lara değer katmak amacıyla kurulan Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na dahil olan son girişim Musixen uygulaması oldu.

Re-Pie Portföy, Birinci Karma Teknoloji Girişim Fonu'na dahil ettiği Musixen uygulaması ile birlikte teknoloji odaklı yenilikçi start-up yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Sanal ortamda konser ve canlı performanslar ile eğlence dünyasında yeni bir alışkanlık oluşturan Musixen uygulaması özellikle pandemi döneminde hem dinleyicilerden hem de müzisyenlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye'de kurulan ve büyüyen Musixen yurtdışı açılımına yönelik ilk girişimini Azerbaycan'a yaptı. Uygulama daha sonra ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Avrupa ve Amerika pazarında faaliyete geçmeyi planlıyor. Re-Pie Portföy'ün yatırımı sonrası Musixen'in değerlemesi 4,5 milyon dolara ulaştı.

"Portföy büyülüğümüzü yıl sonuna kadar 5 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz"

Musixen'in yerel ve uluslararası pazarlardaki yüksek büyüme potansiyelini değerlendirerek yatırım kararı aldıklarını belirten Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, "Inofab ve Skysens gibi hızlı büyüyen şirketlerin yer aldığı bu fonumuza yenilikçi iş modeli ile fark oluşturan Musixen'i de dahil ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi. 2021 yılı içerisinde fintech, enerji, gıda ve teknoloji sektörlerinde yapacakları yeni yatırımlarla mevcut 21 aktif fonu 30'a çıkaracaklarını söyleyen Çamlıbel, "Atacağımız stratejik adımlarla 3,6 milyar TL olan portföy büyüklüğümüzü bu yıl sonunda 5 milyar TL'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Musixen'in portföyümüze katılması, bu hedef doğrultusunda ilerlerken elimizi güçlendiren çok önemli bir yatırım oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL