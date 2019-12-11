Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, faizlerdeki yükselmenin bütün sektörlerle birlikte gayrimenkulde de yansımalarını geçen yıl negatif olarak gördüklerini belirterek, "Faizlerdeki hızlı iyileşme ile sektör üzerinde çok daha olumlu kalıcı etkilerin olacağına inananlardan biriyim." dedi.

Alkaş tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ve dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM'in stratejik ortaklığıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması devam ediyor.

DEİK Başkanı Olpak, RE360 Gayrimenkul Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kurum olarak, dünyaya klasik iş bakış açısının yanı sıra ticari diploması kavramını katarak farklı bir gözle bakmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dünyanın sürekli değiştiğini ve gayrimenkul sektöründeki değerlemelerin bile dijital dünyanın sağladığı altyapıyla farklılaştığını belirten Olpak, daha fazla ticaret yapmak, barışın daha fazla olmasını istediklerini söyledi. Olpak, "O yüzden bugünü ve geleceği daha iyi okumaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken iyi ve etkin bir network'e sahip olunması gerektiğine inanlardanım." dedi.

Olpak, DEİK'in 34 yıldır faaliyet gösteren, gönüllü üyelik ile, ülkeler arası iş konseyleriyle faaliyette bulunan bir kurum olduğunu hatırlatarak, "DEİK, Türk iş dünyasının dışarıya açılan platformu ve penceresi... Mottomuz 'ticari diplomasi.' Tüm dünyaya yayılmış 146 iş konseyimiz var. DEİK ailesine 7 yıl önce katılmıştım. O sürece kadar Yeşil Burun Adaları diye bir devletin varlığından haberdar değildim. Bu benim için bir eksiklikti. DEİK'in Yeşil Burun Adaları'nda da iş konseyi var. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"2003'ten bu yana yaklaşık 51 milyar dolarlık dış kaynağın getirilmiş olmasını önemsiyoruz"

Nail Olpak, Almanya'dan Katar'a, İran'dan Japonya'ya, Hindistan'dan Güney Afrika'ya, Türkiye'nin ticaret yaptığı ülkelerin hemen hemen hepsinde aktif olduklarını vurgulayarak, "Bu güçlü organizasyonun bir de karşı ayağı var. Tek taraflı değiliz. İş konseylerimizin bir Türkiye ayağı var, bir de karşı tarafta ayağı var." dedi.

İş dünyasının ufkunu açacak çalışmalar da yaptıklarını anlatan Olpak, 54 ülkesi olan Afrika kıtasında 45 iş konseyi ile faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Olpak, "Faizlerdeki yükselmenin bütün sektörlerle birlikte gayrimenkul sektöründe de yansımalarını geçtiğimiz yıl negatif olarak gördük. Faizlerdeki hızlı iyileşme ile sektör üzerinde çok daha olumlu kalıcı etkilerin olacağına inananlardan biriyim." ifadelerini kullandı.

Dış ekonomik ilişkiler olarak bakıldığında, 2003 yılından bu yana yaklaşık 51 milyar dolarlık dış kaynağın Türkiye'ye getirilmiş olmasını önemsediklerini dile getiren Olpak, "Amacımız, sizleri iş konseylerimizin yapılarından daha fazla faydalanmaya davet etmek. Dış ekonomik ilişkileri, ticari diplomasi kavramıyla birlikte ekonomik aktivitelerin tümü olarak görüyoruz." dedi.