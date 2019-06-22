Ready Or Not Filmi

Genç
bir kadın, yeni evlendiği adamın eksantrik ailesi tarafından bir akşam yemeğine davet edilir. Birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacak bu yemek davetini memnuniyetle kabul eden kadın, başına geleceklerden bihaber yemeğe katılır. Genç kadının sıradan bir akşam yemeği olarak düşündüğü bu davet, insanların hayatta kalmak için mücadele ettiği korkunç bir savaşa dönüşür. Yönetmen:
Matt Bettinelli-Olpin, Tyler GillettSenaryo:
Guy Busick, Ryan MurphyOyuncular: Samara Weaving
, Andie MacDowell, Mark O'Brien, Adam Brody, Henry Czerny
, Nicky Guadagni, Melanie Scrofano, Kristian Bruun, Elyse Levesque, John Ralston
, Daniela Barbosa, Elana Dunkelman, Hanneke Talbot, Celine Tsai, Andrew Anthony, Liam MacDonald, Chase Churchill
, Etienne Kellici, Ethan TavaresFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Ready or NotYapımcı Firma:
Mythology EntertainmentYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
23.08.2019Ready or Not Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.