Ready Player One filmi gerçeğe dönüşüyor! - Son Dakika
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Ready Player One filmi gerçeğe dönüşüyor!

13.05.2022 16:26
Ready Player One filmi gerçeğe dönüşüyor!

Kat VR şirketi, sanal gerçeklik oyunlarını en ileri seviyede oynamak isteyenler için çok yönlü bir oyun koşu bandı piyasaya sürüyor.

2018 yılında vizyona göre Ready Player One filmi içerdiği unsurlar ile resmen bize gelecekten kesitler sunmuştu. İnsanların gerçek hayattan soyutlanarak zamanlarının çoğunu OASIS adı verilen yapay oyun evreninde geçirmelerini konu alan filmde sanal gerçeklik en ileri seviyede yaşanıyordu.

Filmi izlerken bizlere oldukça uzak gelen bu dünya sandığımızdan daha yakında olabilir. Kat VR şirketi, sanal gerçeklik oyunlarını mümkün olan en ileri seviyede oynamak isteyenler için çok yönlü bir oyun koşu bandı piyasaya sürüyor.

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Yakında sunulacak olan KAT Walk C 2 koşu bandında Ready Player One filminin etkileri görülüyor. Koşu bandı filmde kullanılan türevine oldukça benziyor. Filmde olduğu gibi, kullanıcılar bir kemer yardımıyla Walk C 2 koşu bandına bağlanıyor. Böylece dengenizi kaybetmeden koşabilmeniz ve dönebilmeniz sağlanıyor.

Kemer, geniş bir hareket yelpazesini destekliyor. Yeni teknoloji kullanıcıların çömelme, öne eğilme ve zıplama gibi hareketler yapmasına olanak tanıyor. Ayrıca, yapılan açıklamaya göre 10 ms'den az gecikme ve bir milimetreden daha az mesafe hatası ile yeni sistemin oldukça hızlı ve keskin olduğunun altı çiziliyor.

Uzun mesafeler için ise Walk C 2 karakterlere düz bir çizgi üzerinde hareket sağlayan hız kontrol moduna da sahip. Ayrıca Walk C 2 Plus modeli yürünen zemine göre tabanını simüle edebiliyor ve araç içindeki hareketleri de yansıtabiliyor. Walk C 2, Fallout 4 VR ve Payday 2 gibi birden fazla platformda tüm uluslararası VR başlıklarını ve 129 oyunu destekliyor.

Ready Player One filmi gerçeğe dönüşüyor!

Ancak sistemin bazı kısıtlamalar sunduğunu da hatırlatalım. Sanal gerçeklik platformunu kullanabilmeniz için özel ayakkabıların kullanılması gerekirken çeşitli boy ve kilo sınırları da mevcut. Buna göre 130 kilogramdan fazla olan kullanıcıların sistemi kullanması tavsiye edilmiyor. Ayrıca sistemin 160 ile 195 cm arası boya sahip olan kullanıcılar tarafından kullanılması öneriliyor.

Bu yeni sanal gerçeklik sisteminin başlangıç fiyatı ise 698 dolar olarak açıklandı. Peki siz sanal gerçeklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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