Real Başkanı Perez'in ses kaydında çarpıcı Mesut Özil detayı: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi

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Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in El Confidencial gazetesi tarafından ortaya çıkarılan ses kayıtları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Real Madrid'in ikonik futbolcularına demediğini bırakmayan Perez'in Mesut Özil'le ilgili de konuştuğu ortaya çıktı.

Florentino Perez ses kaydında Mesut Özil'le ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"KIZ ARKADAŞINI MILANO'DAN BİR MODELLE DEĞİŞTİRDİ"

"Mesut Özil Madrid'e geldiğinde kız arkadaşını Milano'dan bir modelle değiştirdi. Sonra Mourinho ona o modelin tüm Inter ve Milan kadrosuyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi

"MADRID'I HEMEN KEŞFETTİ"

Özil geldiğinde 21 yaşındaydı, bir kız arkadaşı vardı ancak Madrid'i hemen keşfetti ve yaşam tarzını değiştirdi. Kız arkadaşını şutladı, İtalyan modelle birlikte olmaya başladı. Özel jet kiralar, kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girer ve geri dönerdi."

(SPORX)