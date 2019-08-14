Son Dakika Haberleri: Real Betis, Borja Iglesias'ı kadrosuna kattı
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Real Betis, Borja Iglesias'ı kadrosuna kattı

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 28 milyon avronun Espanyol takımına ödendiği ve 26 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Real Betis, Borja Iglesias'ı kadrosuna kattı, System.String[]
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 28 milyon avronun Espanyol takımına ödendiği ve 26 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yaz transfer döneminin hızlı takımları arasında yer alan Espanyol, Fransız Nabil Fekir, İspanyol Juanmi, Brezilyalı Emerson gibi önemli oyuncuları da kadrosuna katmıştı.

Borja Iglesias, geçen sezon Espanyol formasıyla 43 maçta 20 kez ağları sarstı.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:40 
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