Real'den 21'lik Stoper İçin Tam 50 Milyon!
27 dakika önce
La Liga ekiplerinden Real Madrid, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Eder Militao ile prensipte anlaşmaya vardı.
La Liga
ekiplerinden Real Madrid
, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Eder Militao ile prensipte anlaşmaya vardı. İspanya
basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Eder Militao ile sezon sonu için anlaştı. Brezilyalı stoper ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanacak.
Haberde; Madrid ekibinin Militao için 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceği belirtildi. Manchester United
, Liverpool
ve Chelsea
gibi kulüplerin ilgisine karşın 21 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'i tercih ettiği kaydedildi. Porto
ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Eder Militao, bu sezon 25 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:10
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