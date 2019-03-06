Son Dakika Haberleri: Real Madrid 117 Yaşında

Real Madrid 117 Yaşında

1 saat önce

İspanyol ekibi Real Madrid, 117. yaşını kutluyor.

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İspanyol ekibi Real Madrid, 117. yaşını kutluyor. 6 Mart 1902 tarihinde faaliyetlerine başlayan kulüp, futbol ve basketbolda toplam 23 Avrupa kupasını müzesine götürdü.

117 yıl önce, 6 Mart 1907 tarihinde kurulan ve yaşadığı başarılarla dünyada en iyi kulüpler arasında yer alan İspanyol temsilcisi Real Madrid, yeni yaşını kutluyor. Kulübün sosyal medya hesabından hazırlanan videoda Madrid ekibinin, 117 yıllık tarihinde futbolda ve basketbol branşlarında yaşadığı şampiyonluklardan görüntüler aktarıldı. Eflatun-beyazlı kulüp, futbol ve basketbolda toplam 23 Avrupa kupası zaferi yaşadı. İspanyol ekibi son olarak 2018 yılında futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni, basketbolda da THY Euroleague'i kazanmayı başarmıştı.

Real Madrid'in futbol takımı tarihi boyunca, 13 Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 Kıtalararası Kupa, 4 Avrupa Süper Kupası, 2 UEFA Kupası, 2 Latin Kupası, 33 La Liga, 19 Kral Kupası, 10 İspanya Süper Kupası ve 1 Lig Kupası kazandı. Real ayrıca FIFA tarafından '20. Yüzyılın En İyi Kulübü' seçildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:38 Kaynak: İHA

Avrupa, Futbol, Real Madrid, Madrid, Spor
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